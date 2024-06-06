Ее любимое: королева Камилла появилась на публике в украшении с особым смыслом

Ее Величество часто подбирает наряды и украшения чтобы продемонстрировать тот или иной посыл публике.

Во время церемонии чествования Дня высадки десанта в Нормандии, приуроченную к ее 80-летию, прошедшей в Портсмуте, Камилла появилась в нежно-розовом платье-пальто от Fiona Clare, которое носила во время визита во Францию, шляпе-таблетке с цветочным декором Philip Treacy и в молочных перчатках, а обута в светлые туфли-лодочки на каблуках.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Свой великолепный образ королева дополнила жемчужным ожерельем. Эксперт по ювелирным изделиям Максвелл Стоун оценил украшение в 50 тысяч фунтов стерлингов (63 тысячи долларов) и сказал, что Камилла надела его так как хотела продемонстрировать определенный посыл, цитирует его express.co.uk.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

"Жемчуг относится к числу самых прочных драгоценных камней, способных выдерживать огромное внешнее давление, не разрушаясь. Это сделало выбор королевы Камиллы особенно трогательным, поскольку он послужил пронзительной данью мужеству, стойкости и солидарность, продемонстрированная теми, кто штурмовал пляжи Нормандии в день "Д"", - сказал ювелирный эксперт.

Это одно из самых любимых ожерелий Камиллы, состоящее из четырех ниток жемчуга, соединенных круглой гроздью бриллиантов весом три карата эдвардианской огранки.

В течение всего дня Камилла былаа переполнена эмоциями и даже расплакалась на публике. А сегодня в Нормандии Ее Величество появилась уже в другом аутфите – белоснежном пальто Anna Valentine и надела золотую цепочку на шею.

Королева Камилла и Брижит Макрон / Фото: Getty Images

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