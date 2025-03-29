ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
232
Время на прочтение
1 мин

Ее любимый аксессуар: королева Нидерландом Максима украсила талию интересным поясом

У Ее Величества отличный вкус и она любит оригинальные украшения и аксессуары.

Автор публикации
Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

В марте королева Максима и ее муж король Виллем-Александр посетили с государственным визитом в Кению. В рамках путешествия пара побывала в городе Найваша, где королева продемонстрировала публике яркий наряд от итальянского бренда Etro, который носила в сочетании с оригинальным поясом на талии от Oscar de la Renta.

Этот креативный аксессуар отлично сочетался с нарядом и украшениями — массивными серьгами от Rebecca de Ravenel.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Однако ранее Максима уже носила такой пояс от Oscar de la Renta. Королева дополнила подобным аксессуаром яркое летнее платье, выбранное для фотосессии с дочками в 2021 году. Они позировали в Гааге во дворце Хёйс-тен-Бос.

Королева Максима и две ее дочери-принцессы / © Getty Images

Королева Максима и две ее дочери-принцессы / © Getty Images

Кстати, у Максимы три дочери, которые являются обладательницами очень красивых имен. Об именах принцесс мы рассказывали подробнее рании, раскрыв их значение.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Сумки королевы Максимы / © Getty Images

Сумки королевы Максимы / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie