Ее любимый аксессуар: королева Нидерландом Максима украсила талию интересным поясом

Королева Максима / © Getty Images

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В марте королева Максима и ее муж король Виллем-Александр посетили с государственным визитом в Кению. В рамках путешествия пара побывала в городе Найваша, где королева продемонстрировала публике яркий наряд от итальянского бренда Etro, который носила в сочетании с оригинальным поясом на талии от Oscar de la Renta.

Этот креативный аксессуар отлично сочетался с нарядом и украшениями — массивными серьгами от Rebecca de Ravenel.

Королева Максима / © Getty Images

Однако ранее Максима уже носила такой пояс от Oscar de la Renta. Королева дополнила подобным аксессуаром яркое летнее платье, выбранное для фотосессии с дочками в 2021 году. Они позировали в Гааге во дворце Хёйс-тен-Бос.

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Королева Максима и две ее дочери-принцессы / © Getty Images

Кстати, у Максимы три дочери, которые являются обладательницами очень красивых имен. Об именах принцесс мы рассказывали подробнее рании, раскрыв их значение.

Королева Максима / © Getty Images Сумки королевы Максимы / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима и король Виллем-Александр / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images Королева Максима / © Getty Images