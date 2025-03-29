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Ее любимый аксессуар: королева Нидерландом Максима украсила талию интересным поясом
У Ее Величества отличный вкус и она любит оригинальные украшения и аксессуары.
В марте королева Максима и ее муж король Виллем-Александр посетили с государственным визитом в Кению. В рамках путешествия пара побывала в городе Найваша, где королева продемонстрировала публике яркий наряд от итальянского бренда Etro, который носила в сочетании с оригинальным поясом на талии от Oscar de la Renta.
Этот креативный аксессуар отлично сочетался с нарядом и украшениями — массивными серьгами от Rebecca de Ravenel.
Однако ранее Максима уже носила такой пояс от Oscar de la Renta. Королева дополнила подобным аксессуаром яркое летнее платье, выбранное для фотосессии с дочками в 2021 году. Они позировали в Гааге во дворце Хёйс-тен-Бос.
Кстати, у Максимы три дочери, которые являются обладательницами очень красивых имен. Об именах принцесс мы рассказывали подробнее рании, раскрыв их значение.