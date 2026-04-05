Ее мама Кейт открыла секрет: какой вид спорта не любит принцесса Шарлотта Уэльская

Принцесса Шарлотта с мамой Кейт / © Associated Press

Реклама

Недавно ее мама принцесса Кейт рассказала о том, как воспитывается принцесса Шарлотта, которая часто сопровождала ее на Уимблдон и другие спортивные мероприятия.

Как сообщает The Royal Observer, во время визита в Уэйкфилдский Тринити-колледж она встретилась с группой школьниц, занимающихся регби. В беседе с ними принцесса Кейт рассказала об активном образе жизни Шарлотты, но отметила: «Она много занимается спортом, но не регби».

Принцесса Шарлотта / © Associated Press

Несмотря на неприязнь к регби, юная принцесса проявляет энтузиазм к другим видам физической активности.

Реклама

Она увлекается гимнастикой, которая занимает особое место в ее сердце и является ее любимым занятием, а также балетом, который так любила ее бабушка принцесса Диана.