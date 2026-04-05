Ее мама Кейт открыла секрет: какой вид спорта не любит принцесса Шарлотта Уэльская
Юная принцесса Шарлотта обожает спорт, но есть один вид, который дочери Уэльских не по душе.
Недавно ее мама принцесса Кейт рассказала о том, как воспитывается принцесса Шарлотта, которая часто сопровождала ее на Уимблдон и другие спортивные мероприятия.
Как сообщает The Royal Observer, во время визита в Уэйкфилдский Тринити-колледж она встретилась с группой школьниц, занимающихся регби. В беседе с ними принцесса Кейт рассказала об активном образе жизни Шарлотты, но отметила: «Она много занимается спортом, но не регби».
Несмотря на неприязнь к регби, юная принцесса проявляет энтузиазм к другим видам физической активности.
Она увлекается гимнастикой, которая занимает особое место в ее сердце и является ее любимым занятием, а также балетом, который так любила ее бабушка принцесса Диана.