Ее мечта не исполнилась: чего больше всего желала для своих сыновей принцесса Диана

Принято считать, что у принцев Уильяма и Гарри в детстве и юности были очень близкие отношения, которые испортились уже во взрослом возрасте. Бывший королевский сотрудник рассказал о том, как братья на самом деле общались за закрытыми дверьми.

Бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди, проработавший с королевской семьей 15 лет, за время своей работы в королевском доме хорошо знал Уильяма и Гарри, а также их покойную мать, принцессу Диану. Он рассказал, что, несмотря на недавнее обострение отношений, раньше братья были близки благодаря любимому ужину, который он готовил для них в детстве.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Getty Images

Принцы Уильям и Гарри с удовольствием ели деревенский пирог, когда посещали Кенсингтонский дворец, и им обоим нравилось проводить время на кухне, пишет express.co.uk.

"Иногда они хотели прийти и приготовить еду. Это всегда было тревожным опытом, но всегда было весело, когда мальчики были на кухне. И хотя это был королевский дворец, они были королевскими детьми и, как обычные дети, бегали по дому, развлекаясь", - говорит шеф-повар.

Не секрет, что, когда братья жили с матерью Дианой в Кенсингтонском дворце, Диана стремилась позволить своим сыновьям жить как можно более обычной жизнью — даже если это означало ужинать перед телевизором. И больше всего на свете Диана хотела, чтобы их теплые отношениях сохранились на всю жизнь. Но ее желание не смогло осуществиться.

Макгрейди также утверждал, что Диана однажды указала ему, насколько контрастными были ее два сына по характеру. Бывший шеф-повар поделился, что Диана сказала: "Уильям глубокий, как его отец, а Гарри просто легкомысленный, как я".

Принцы Уильям и Гарри с мамой принцесой Дианой / Фото: Getty Images

Не скрывает этого и принц Гарри, он посвятил этой теме в своем книге "Запасной" много страниц, на которых подробно написал об отношениях с братом.

Принцы Уильям и Гарри / Фото: Associated Press

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