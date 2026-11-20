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Ее могли назвать совсем иначе: что означает имя норвежской принцессы Ингрид Александры
За последние несколько месяцев принцесса Ингрид Александра Норвежская постепенно стала играть более заметную роль на официальных мероприятиях королевской семьи.
В ожидании возвращения в Австралию в начале 2027 года для продолжения учебы, наследница престола королевской семьи Глюксбургов уже посетила несколько торжественных ужинов и переехала в бывший кабинет своего отца — нынешнего короля Хокона VIII.
Сегодня хотим поговорить об имени принцессы. В отличие от многих членов королевской семьи, у которых множество имен, у норвежской принцессы всего два: Ингрид Александра.
Первое имя, Ингрид, происходит от древнескандинавского Ingfríðr, образованного из элементов Ing, связанного с древним скандинавским божеством, и fríðr, что означает «красивая» или «прекрасная». Кроме того, это имя тесно связано со скандинавской историей, поскольку оно встречается как в отцовской, так и в материнской семье принцессы, пишет vanitatis.
Второе имя, Александра, также имеет особую семейную связь. Это женская форма имени Александр и происходит от греческого имени Александрос, значение которого связано с «защитником» или «защитником людей».
Как сообщается, выбор имени был продиктован желанием почтить память ее прадеда, короля Олафа V, который родился в Дании под именем Александр, прежде чем стать норвежским монархом. Однако принцесса могла получить совсем другое имя. На самом деле, именно ее мать, королева Метте-Марит, рассказала интересный факт о выборе имени в 2017 году во время открытия выставки в Тронхейме.
Она объяснила, что изначально они рассматривали вариант назвать дочь Тира Эуфемия, но в итоге отказались от этой идеи, поскольку сочетание имен показалось слишком необычным. Сама Метте-Марит признала, что, если бы их дочь родилась сейчас, они, вероятно, осмелились бы выбрать это имя.
«Оно показалось нам настолько особенным, что в итоге мы не рискнули. Если бы это было сегодня, мы бы, конечно, выбрали его, но мы также рады, что в итоге ее назвали Ингрид Александра», — добавила она.
Ранее, напомним, мы рассказывали, что означают имена нидерландских принцесс: Амалия, Алексия и Ариана.