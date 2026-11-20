Принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Реклама

В ожидании возвращения в Австралию в начале 2027 года для продолжения учебы, наследница престола королевской семьи Глюксбургов уже посетила несколько торжественных ужинов и переехала в бывший кабинет своего отца — нынешнего короля Хокона VIII.

Сегодня хотим поговорить об имени принцессы. В отличие от многих членов королевской семьи, у которых множество имен, у норвежской принцессы всего два: Ингрид Александра.

Реклама

Король Хокон VIII и принцесса Ингрид Александра / © Getty Images

Первое имя, Ингрид, происходит от древнескандинавского Ingfríðr, образованного из элементов Ing, связанного с древним скандинавским божеством, и fríðr, что означает «красивая» или «прекрасная». Кроме того, это имя тесно связано со скандинавской историей, поскольку оно встречается как в отцовской, так и в материнской семье принцессы, пишет vanitatis.

Реклама

Второе имя, Александра, также имеет особую семейную связь. Это женская форма имени Александр и происходит от греческого имени Александрос, значение которого связано с «защитником» или «защитником людей».

Как сообщается, выбор имени был продиктован желанием почтить память ее прадеда, короля Олафа V, который родился в Дании под именем Александр, прежде чем стать норвежским монархом. Однако принцесса могла получить совсем другое имя. На самом деле, именно ее мать, королева Метте-Марит, рассказала интересный факт о выборе имени в 2017 году во время открытия выставки в Тронхейме.

Она объяснила, что изначально они рассматривали вариант назвать дочь Тира Эуфемия, но в итоге отказались от этой идеи, поскольку сочетание имен показалось слишком необычным. Сама Метте-Марит признала, что, если бы их дочь родилась сейчас, они, вероятно, осмелились бы выбрать это имя.

Королева Метте-Марит / © Getty Images

«Оно показалось нам настолько особенным, что в итоге мы не рискнули. Если бы это было сегодня, мы бы, конечно, выбрали его, но мы также рады, что в итоге ее назвали Ингрид Александра», — добавила она.

Реклама

Ранее, напомним, мы рассказывали, что означают имена нидерландских принцесс: Амалия, Алексия и Ариана.

Новости партнеров