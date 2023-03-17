Ее не носила даже королева Рания: принцесса Иман вышла замуж в особенной тиаре

Свадьба 26-летней принцессы состоялась 12 марта. Мы показывали вам снимки с этой красочной церемонии, а сегодня хотим рассказать о тиаре, которая была в этот день на голове у Иман.

Свадьба принцессы Иман и Джамиля Термиотиса / Фото: Getty Images

Невеста выходила замуж в сшитом на заказ свадебном платье Dior и бриллиантовой тиаре. Это изащная тиара Chaumet, которая когда-то принадлежала ее бабушке по отцовской линии, принцессе Муне Аль Хусейн.

Как пишет Express тиара была заказана парижскому ювелирному дому Chaumet и считается подарком матери короля Абдаллы, принцессы Муны Аль-Хусейн.

Свадьба принцессы Иман и Джамиля Термиотиса / Фото: Getty Images

Тем не менее, тиару никогда не видели на публике, а это означает, что принцесса Иман могла быть первой королевской особой в Иордании, надевшей это украшение.

Принцесса Иман / Фото: Getty Images

Однако, ранее публика уже видела принцессу Иман в тиаре. За неделю до свадьбы ее мать королева Рания опубликовала ролик, в котором ее дочь появилась в треугольной бриллиантовой тиаре королевы Рании.

Свадьба принцессы Иман и Джамиля Термиотиса / Фото: Getty Images

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