Ее не пригласили: член королевской семьи, которого король Чарльз III не хочет видеть на своей коронации

Так недавно стало известно, что Меган и Гарри прислали приглашение на коронацию и хотя пара официально не объявляла о своем решении поехать или нет, в кулуарах говорят, что те, кто занимается рассадкой гостей на мероприятии, уже знают, куда посадят чету Сассекских. А это значит, что пара дала свое согласие на присутствие на коронации.

Сара Йоркская / Фото: Getty Images

А вот Сара Йоркская, бывшая жена принца Эндрю и мать принцесс Беатрис и Евгении, недавно рассказала, что не получала приглашение на коронацию монарха. Во время одного из интервью в Америке Сара рассказала, что ее не пригласили на коронацию Чарльза III.

На вопрос, удалось ли ей получить приглашение на историческое событие, герцогиня пошутила, что это "подлежит уточнению". А когда ее спросили, планирует ли она поехать, Ферги ответила: "Приглашения еще не разосланы".

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Также во время этого интервью с редактором журнала Glamour Самантой Барри, герцогиня Йоркская рассказала о том, какие близкие у нее были отношения с королевой Елизаветой II и, как она за ней скучает.

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