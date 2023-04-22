Ее не принимали: стало известно, почему королева Елизавета II не пригласила Камиллу на 50-летие Чарльза

Королева Елизавета II не пригласила Камиллу Паркер-Боулз на вечеринку в Букингемском дворце с участием 850 человек, посвященную 50-летию тогда еще принца Уэльского. Почему так произошло?

Покойная монарх тогда публично продемонстрировала свое отвращение к тому, что отношения между тогдашним принцем Чарльзом и Камиллой становятся достоянием общественности, говорится в документальном фильме ITV под названием "Настоящая корона: внутри дома Виндзоров".

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II принимала сотни людей в Букингемском дворце за несколько дней до 50-летия своего сына и наследника в ноябре 1998 года. Но это решение было "проверкой власти королевы", говорится в фильме.

Джордж Кэри, который в то время был архиепископом Кентерберийским, сказал: "Чарльз и Камилла не могли иметь постоянных отношений, которые были бы открытыми. Вы можете, если вы обычный член общества, но не можете, если вы член монархии".

Во время вечеринки во дворце Елизавета II тепло поздравила сына, отметив в именинном тосте его "трудолюбие, сострадание и лидерство". А перед вечеринкой королева недвусмысленно сказала Чарльзу, что никогда не будет мириться с его отношениями с Камиллой, пишет express.

Тогдашний принц Уэльский в конце концов отпраздновал свой знаменательный день рождения, хотя и наедине, с Камиллой, которая, как сообщается, устроила в Хайгроуве мероприятие, на котором присутствовало около 250 гостей. Однако покойная королева и принц Филипп не присутствовали.

Принц Уэльский поднимает бокал в ответ на тост своей матери, королевы Елизаветы II, во время приема в его честь накануне своего 50-летия в Букингемском дворце 13 ноября 1998 года в Лондоне / Фото: Getty Images

Также читайте Потомственная любовница и неряха: неожиданные факты о королеве Камилле

Принц Чарльз не хотел идти против королевы, но в 50 лет ощущал публичный запрет на отношения с любимой женщиной. Только спустя семь лет он смог жениться на Камилле. А в 2022-м, в год своего платинового юбилея правления, королева Елизавета II публично выразила желание, чтобы супруга Чарльза Камилла получила титул королевы-консорта, когда королем станет Чарльз. Таким образом Елизавета II искупила свою вину перед сыном и показала, что понимает ошибки, которые совершила.

Чарльз и Камилла / Фото: Getty Images

Читайте также: