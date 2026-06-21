Ее не только уволили: медсестра, которая пыталась продать медицинские записи принцессы Уэльской, получила наказание

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

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Известно, что сотрудница частной клиники, в которой будущая королева - принцесса Уэльская Кейт была госпитализирована 16 января 2024 года, была лишена права заниматься медицинской деятельностью.

Это произошло после внутреннего расследования, начатого в связи с заявлениями о том, что сотрудник, предположительно медсестра, пытался получить доступ к конфиденциальным медицинским записям принцессы, сообщает mirror. Управление комиссара по информации Великобритании (ICO) было уведомлено о серьезном предполагаемом нарушении в течение 72 часов после инцидента.

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Правление комиссара по информации принимало участие в расследовании и согласилось с решением об увольнении данного лица и исключении его из медицинского реестра.

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В новом заявлении надзорный орган по защите конфиденциальности сообщил, что бывшему медицинскому работнику было вынесено предупреждение за преднамеренное неправомерное использование личных медицинских записей принцессы Уэльской и за предложение раскрыть их за финансовую выгоду.

Иэн Халм, исполнительный директор по надзору за соблюдением нормативных требований, заявил: «Люди должны быть уверены в том, что личная информация, которую они предоставляют медицинским учреждениям, находится в безопасности и защищена от эксплуатации. Когда это доверие нарушается, закон должен позволять нам принимать меры. Мы без колебаний будем возбуждать уголовные дела там, где это необходимо и соразмерно».

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Представитель Лондонской клиники заявил: «Мы все очень гордимся тем, что предоставляем каждому пациенту в Лондонской клинике самые высокие стандарты обслуживания и конфиденциальности. Мы рады, что наша работа с Управлением по защите данных (ICO) завершила этот печальный и единичный инцидент. Больница не нарушила никаких нормативных требований».

Напомним, принцесса Уэльская и ее семья публично не предъявляла никаких претензий к клинике.

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