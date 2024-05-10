Ее не узнать: как выглядела Грейс Келли в день празднования 25-летия вступления на трон ее мужа Ренье III

9 мая 1974 года в Монако отмечали 25-летие вступления на престол князя Ренье III – мужа принцессы Грейс Келли.

В Instagram княжеской семьи Монако поделились архивным снимок, сделанным в тот день.

"50 лет назад... 9 мая 1974 года Монако отметило 25-летие вступления на престол принца Ренье III. После благодарственной мессы, отслуженной утром в соборе Монако, царственная семья вернулась пешком в Княжеский дворец, чтобы присутствовать концерте.

Торжества по случаю 25-летия правления князя Ренье продолжались до 12 мая 1974 года и завершились большим деревенским обедом, предложенным всем монегаскам на площади Фонвьей", - написано в подписи к опубликованным снимкам.

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Князь Ренье III - тринадцатый князь Монако из династии Гримальди. Правил с 1949 года по 2005 год. На княжеский престол он вступил после того, как 9 мая 1949 года скончался его дед, князь Луи II. Формально наследницей титула была мать Ренье, княгиня Шарлотта, но она отказалась от престола в пользу своего сына.

Напомним, Ренье III был женат на голливудской оскароносной актрисе Грейс Келли.

Грейс Келли и князь Ренье III / Фото: Associated Press

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