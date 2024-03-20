Ее не узнать: как выглядела королева Летиция на свадебной вечеринке Кейт и Уильяма

В 2011 году тогда еще наследный принц Фелипе, его супруга принцесса Летиция и ее свекровь королева София были приглашены на свадьбу Кейт Миддлтон и принца Уильяма, которая состоялась 29 апреля.

Накануне свадебной церемонии в отеле Mandarin Oriental в Лондоне прошла предсвадебная вечеринка, которую Летиция и Фелипе тоже посетили. Сегодня вспоминаем каким образом тогда удивила публику испанская принцесса.

Принц Фелипе, принцесса Летиция и королева София на предсвадебной вечеринке в честь свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма, 2011 год / Фото: Getty Images

Летиции тогда было 39 лет. Она появилась в тот день на вечеринке в лиловым платье с корсетом и пышной юбкой с цветочной вышивкой и бисером. Сверху юбка была покрыта тонким слоем органзы. В ушах у Летиции были серьги-висюльки с бриллиантами, а на пальце сверкало обручаное и помолвочное кольцо, которое нынче королева уже не носит.

Также другим был и цвет волос Летиции. Она красила волосы в светлый оттенок, а сейчас предпочитает ходить с натуральным. В тот день волосы принцесса собрала в низкий пучок.

Принц Фелипе и принцесса Летиция на предсвадебной вечеринке в честь свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма, 2011 год / Фото: Getty Images

Принц Фелипе выглядел элегантно в черном костюме-тройке и белой рубашке и с галстуком-бабочкой. А его мать королева София также носила платье с пышной юбкой шоколадно-коричневого цвета с бирюзовой вышивкой.

В день свадьбы Кейт и Уильяма принцесса Летиция появилась в лососевом платье прямого силуэта также с цветочной вышивкой и бисером, туфлях, подобранных в тон, надела высокие перчатки и в руках держала шарф и сатиновый клатч. На голове у Летиции была шляпа с вуалью. Ее свекровь королева София появилась на мероприятии в лиловом костюме и с бантом на голове, а принц Фелипе надел военную форму.

Королева София, принц Фелипе и принцесса Летиция на свадьбе Кейт Миддлтон и принца Уильяма, 2011 год / Фото: Getty Images

В этом году принц и принцесса Уэльские отпразднуют 13-ю годовщину со дня своей свадьбы.

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