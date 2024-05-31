Ее не узнать: как выглядела племянница принцессы Дианы - леди Китти Спенсер - в 16 лет

Сейчас британской аристократке 33 года, и она заметно изменилась.

На этом архивном фото Китти Спенсер запечатлена 31 августа 2007 года по пути на службу в честь памяти ее покойной тети - принцессы Уэльской Дианы. Дети Дианы – принцы Уильям и Гарри – в тот день организовали службу в честь их матери в десятую годовщину ее смерти.

Леди Китти Спенсер / Фото: Associated Press

Леди Китти тогда было 16 лет. Белокурая девушка приехала на службу в коротком синем платье и с белой шляпой-таблеткой на голове с перьям и черной вуалью. Одета в черные колготы и обута в лаковые туфли на каблуках.

Леди Китти Спенсер / Фото: Associated Press

Спустя десять лет ее назовут одной из самых красивых гостей на свадьбы принца Гарри и Меган Маркл. Трудно не заметить, как преобразилась модель за эти прошедшие годы.

Леди Китти Спенсер на свадьбе Гарри и Меган / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы показывали вам новое фото Китти на прогулке с дочерью. В этом году Спенсер сообщила, что стала матерью.

Леди Китти Спенсер / Фото: Associated Press

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