Ее не узнать: как выглядела принцесса Анна в двенадцать лет

На снимке, который был сделан 12 апреля 1962 года, принцесса Анна запечатлена во время беседы с герцогиней Бофор, в тот день они находились на скачках Британского конного общества по бадминтону, которые проходят в Глостершире.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

Принцессу Анну на фото не узнать, тогда девочке было всего 12 лет. Она одета в короткий жакет и юбку в складку длины до колен, на ней белые гольфы и черные балетки. В руках принцесса держит книгу и плащ, а еще у нее короткая стрижка.

В этом году королевской принцессе исполнится уже 73 года. И она по-прежнему непоколебимо исполняет свои королевские обязанности.

Принцесса Анна / Фото: Associated Press

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