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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
603
Время на прочтение
1 мин

Ее не узнать: как выглядит во время второй беременности бывшая девушка принца Гарри

Бывшая девушка принца Гарри — Крессида Бонас — вскоре станет мамой во второй раз.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Крессида Бонас

Крессида Бонас / © Getty Images

Сегодня Крессида появилась на публичном мероприятии впервые за много месяцев. Молодая мать посетила утро поэзии, организованое Донной Эшворт в честь недели осведомленности о психическом здоровье в Nexus Club London в Лондоне.

36-летняя Бонас была одета в яркий лимонный джемпер, бирюзовые брюки в гороховый принт и бело-бежевые кроссовки, а на плече у нее висела объемная плетенная сумка.

Крессида Бонас / © Getty Images

Крессида Бонас / © Getty Images

Крессида продемонстрировала свой большой беременный живот, а образ дополнила золотой подвеской с кулоном, белокурые волосы распустила и была совсем без макияжа.

Напомним, о том, что Бонас беременна во второй раз она объявила в январе 2025 года. У нее и ее мужа Гарри Уэнтворта-Стэнли есть двухлетний сын Уилбур. Обе беременности Крессиды стали возможны благодаря процедуре ЭКО о чем девушка откровенно рассказывала в эссе.

Крессида Бонас и ее муж Гарри Уэнтворта-Стэнли / © Instagram Крессиды Бонас

Крессида Бонас и ее муж Гарри Уэнтворта-Стэнли / © Instagram Крессиды Бонас

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Дата публикации
Количество просмотров
603
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