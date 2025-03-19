Ее не узнать: опубликовано фото Меган Маркл со школьных времен

Школа, в которой училась герцогиня Сассекская, поздравила ее с запуском шоу и опубликовала архивное фото Меган.

Меган Маркл окончила Римско-католическую школу в 1999 году. Вероятно, учителя очень гордятся своей выпускницей, чье популярное шоу Netflix "С любовью, Меган" было продлено на второй сезон.

Школа поделилась трогательной фотографией герцогини Сассекской, сделанной во время ее учебы в старшей школе Immaculate Heart High School в Лос-Анджелесе, на которой Меган стоит рядом с большой статуей Марии и Иисуса.

"Когда твой близкий друг из средней/старшей школы посылает тебе что-то из твоей альма-матер, и это вызывает у тебя самую большую улыбку на лице. Вперед, Панды @ihpandas

Спасибо, Суш, целую❤️", - перепостила фото Меган в своем Instagram.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

На фото юная Меган одета в простое белое платье с мелким черным узором, кардиган цвета зеленого шалфея и у нее на волосах тонкая золотая повязка. Снимок был сделан более 25 лет назад и, похоже, его публикация очень растрогала Меган.

Напомним, на днях герцогиня показывала, как пекла зеленые вафли для своей семьи в честь Дня святого Патрика.

Вафли, которые пекла Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

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