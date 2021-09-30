Ее не видели 200 лет: герцогиня Корнуольская вышла в свет с брошкой королевы Виктории

Ее не видели 200 лет: герцогиня Корнуольская вышла в свет с брошкой королевы Виктории

Герцогиня Корнуольская Камилла впечатлила не только своим роскошным образом на премьере нового фильма "бондианы", которая состоялась двумя днями ранее в Королевском Альберт-Холле в Лондоне.

74-летняя супруга принца Уэльского Чарльза и будущая королева-консорт Великобритании дополнила свое небесно-голубое платье с россыпью камней бриллиантовой брошью, которую публика не видела со смерти королевы Матери Елизаветы. Однако Елизавета ее почти не носила, поэтому можно сказать, что это украшение, которому около 200 лет, не видел мир еще с того момента, как оно принадлежало королеве Виктории.

Королева Виктория / Getty Images

Брошь с бриллиантовой бахромой и кулоном когда-то входила в коллекцию королевы Виктории. После ее смерти в 1901 году украшение унаследовала ее дочь - принцесса Елена. Дочери принцессы Елены, принцесса Мария Луиза и принцесса Елена Виктория, были незамужними и бездетными, когда их мать умерла в 1923 году. Они жили вместе в доме Шомберга, и некоторые украшения из их ювелирных шкатулок были общими.

Принцесса Луиза и принцесса Елена Августа Виктория, дочери королевы Виктории / Getty Images

После смерти принцесс Елены в 1948 году и Марии Луизы в 1956 году брошь завещали королеве матери Елизавете – супруге короля Георга VI. А после смерти королевы-матери в 2002 году ювелирную реликвию унаследовала ее дочь – королева Елизавета II. Сама королева эту брошку не носит, а вот своей невестке охотно ее одолжила.

Елизавета Боуз-Лайон / Getty Images

Герцогиня Корнуольская надела украшение без кулона, каким оно было в первоначальном виде. Таким образом брошка, которой больше двухсот лет, получила новое дыхание, и, возможно, Камилла продолжит надевать ее на какие-то особые мероприятия.

Герцогиня Корнуольская / Associated Press

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Украшения герцогини Корнуольской Камиллы (11 фото)

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