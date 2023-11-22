Ее не видели почти сто лет: принцесса Кейт появилась на банкете в тиаре матери королевы Елизаветы II

Принц и принцесса Уэльские присутствовали на государственном банкете в Букингемском дворце, организованном в честь президента Южной Кореи Юн Сок Йоля и его жены Ким Кеон Хи.

Принцесса Кейт произвела фурор не только новым белым платьем с накидкой от ее любимого дизайнера Jenny Packham, которое было очень похоже на то, которое Кэтрин надевала на банкет в честь президента Южной Африки в прошлом году. Это совершенно новое платье, стоимостью 4 834 долларов, принцесса дополнила алтасным клатчем цвета слоновой кости Anya Hindmarch и совершенно особенной тиарой Strathmore Rose, принадлежавшей матери королевы Елизаветы II – Елизавете Боуз-Лайон.

Принцесса Уэльская на государственном банкете в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

Эту тиару в последний раз видели на публике в 30-х годах. Так что Кэтрин произвела фурор, впервые ее "выгуляв".

По данным The Court Jeweler , название аксессуара происходит от имени отца королевы-матери, который был графом Стратмором и Кингхорном. Тиара стала свадебным подарком Елизавете, когда она вышла замуж за принца Альберта (будущего короля Георга VI, отца королевы Елизаветы II). Образ свой принцесса Уэльская также дополнила красивым макияжем и серьгами с бриллиантами из шкатулки королевы Елизаветы II.

Елизавета Боуз-Лайон в тиаре Strathmore Rose, ноябрь 1926 года / Фото: Getty Images

"Кейт всегда давала понять, что хотела бы подражать королевской роли королевы-матери, и ношение ее драгоценностей является важным символом этой преемственности", — рассказала People Лорен Кина, основательница The Court Jeweller. "Вполне вероятно, что Кейт решила носить тиару ровно через сто лет после того, как королева-мать впервые получила ее. Это антикварное изделие, которое не было модным в течение многих десятилетий, но когда-то многие драгоценности считавшиеся суетливыми или нестильными, теперь снова актуальны. Тиара в двух оправах, что позволяет носить ее либо на лбу, либо на макушке. Королева-мать использовала ее обеими способами, а Кейт выбрала более традиционный вариант для банкета", — добавляет эксперт.

Принцесса Уэльская на государственном банкете в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская на государственном банкете в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

У короля Чарльза III всегда были теплые отношения с его бабушкой королевой Елизаветой, которая умерла в 2002 году. Появление принцессы Кейт на публике в этой тиаре это, скорее всего, намек на ее крепкую связь с монархом. Совсем недавно король назвал Кейт своей любимой невесткой.

Принц Уильям и принцесса Уэльская на государственном банкете в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

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