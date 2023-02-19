Ее нет в королевской сокровищнице: как выглядела любимая брошь принцессы Маргарет и что с ней произошло

Сестра королевы Елизаветы II – принцесса Маргарет – очень любила выглядеть роскошно. Каждый свой образ она продумывала тщательно. Были в ее шкатулке и любимые украшения, которые Ее Высочество носила чаще других.

Принцесса Маргарет, как вспоминают эксперты, коллекционировала украшения с рубинами. Даже помолвочное кольцо, преподнесенное ей фотографом Энтони Армстронг-Джонсон было с рубиновым камнем.

Среди любимчиков принцессы была брошь в виде цветка. Эксперты по ювелирным изделиям британского ритейлера Steven Stone внимательно изучили брошь, которую часто носила Маргарет и рассказали, где она сейчас находится, пишет еxpress.co.uk.

"Цветочная брошь принцессы Маргарет с рубинами и бриллиантами - эффектное украшение, которое принцесса носила всю свою жизнь. Овальная рубиновая тычинка и украшение в виде листа были изготовлены Cartier в 1948 году как брошь-клипса, но позже были преобразованы в брошь на булавку. Один из самых драгоценных камней во всем мире, рубины - отличные камни, которые нужно иметь под рукой, если вы находитесь в разгаре споров или конфликтов, что часто было с принцессой Маргарет. Я оцениваю брошь примерно в 50 000 долларов", - сказал один из экспертов.

Брошь принцессы Маргарет / Фото: Getty Images

Принцесса Маргарет носила брошь на Дерби в Эпсоме в мае 1955 года, на лондонской премьере "Доктора Живаго" в апреле 1966 года и на Королевском европейском превью мюзикла "Аплодисменты" в Лондоне.

Принцесса Маргарет, май 1955 года, Эпсом / Фото: Getty Images

Но после смерти принцессы в 2002 году ее дети, Дэвид и Сара, провели распродажу имущества матери для того, чтобы урегулировать счет налога на наследство. Тогда на аукцион было выставлено более 800 семейных реликвий, в том числе свадебная тиара принцессы Маргарет, которая ушла за ошеломляющие 926 000 фунтов стерлингов (1 115 274 долларов).

Принцесса Маргарет на премьере "Доктора Живаго" в Лондоне, 1966 год / Фото: Getty Images

А брошь с рубином, оказавшаяся невероятно популярной, была продана за колоссальные 108 000 фунтов стерлингов (более 130 тысяч долларов).

Принцесса Маргарет / Фото: Getty Images

Читайте также: