Ее никто не заставлял: журналист BBC сделал заявление о нашумевшем интервью принцессы Дианы

31 августа исполнится 25 лет со дня гибели принцессы Уэльской Дианы. О Диане вспоминают многое, и одним из ключевых моментов ее биографии является интервью, которое принцесса дала программе "Панорама" на BBC.

В 1995 году Диана якобы под давлением дала интервью журналисту Мартину Баширу, которое вышло в программе "Панорама". В нем принцесса впервые рассказала о проблемах в браке и своем здоровье. Программа стала сенсацией во всем мире и была одним из самых ярких свидетельств разрыва леди Дианы и принца Чарльза.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

Позже выяснилось, что Башир использовал поддельные документы и "обманные методы", чтобы заманить принцессу в студию. После судебного разбирательства компания BBC заявила, что выплатит 2 миллиона долларов в качестве компенсации за это интервью, хотя сам Башир заявил, что не жалеет ни о чем и считает это интервью лучшим в своей карьере.

А вот британский журналист Дэвид Димблби, бывший ведущий текущих и политических программ на BBC, заявил, что не верит в то, что принцессу Уэльскую принуждали давать это интервью, поскольку она явно хотела "высказать свою роль", - пишет Daily Mail.

Дэвид Димблби / Фото: Associated Press

Дэвид сказал, что Диану не "запугивали и не принуждали" делать это. Заявления мистера Димблби прозвучали после того, как в воскресенье вечером начался четырехсерийный сериал Channel 4, расследующий смерть принцессы Дианы.

30 августа, накануне 25-й годовщины гибели Дианы, 83-летний журналист представит документальный фильм о BBC, в котором рассказывает о самых больших противоречиях. В фильме ему не разрешили использовать кадры с Дианой.

Принцесса Диана и Мартин Башир, интервью "Панораме", 1995 год / Фото: Getty Images

В интервью Radio Times он сказал: "Я понимаю возражения принца Уильяма и проблему, связанную с тем, как было получено интервью, но я не верю, что Диану заставили дать его. Она явно хотела рассказать о своей роли, и ее не запугивали и не принуждали к этому. Видео показывает, что то, что она говорила, было искренним", - гласит заявление журналиста.

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