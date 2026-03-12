- Дата публикации
Ее обрызгали шампанским: с королевой Максимой произошел конфуз на мероприятии
Королева Нидерландов недавно вернулась из отпуска, который проводила в горах.
Сегодня Ее Величество Максима прибыла на церемонию крещения научно-исследовательского судна «Анна Вебер-ван Боссе» в порту NIOZ на острове Тексел у побережья Нидерландов.
Во время церемонии ветер не пощадил королеву. Когда бутылку шампанского разбили о судно, поднялся ветер и Максиму оббрызгало шампанским. Ей также пришлось бороться со своими распущенными волосами, которые развевались во все стороны.
Для церемонии крещения корабля Максима надела знакомое платье от модного дома Natan. Поверх платья на ней было пальто и в тон ему королева подобрала миниатюрную шляпу. Также она надела черный прозрачные колготы и обула кожаные туфли-лодочки на высоких каблуках.
Ранее мы уже показывали, как с королевой произошел конфуз, когда она пыталась справиться с ветренной погодой и несла при этом зонт в руках.