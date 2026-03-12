Ее обрызгали шампанским: с королевой Максимой произошел конфуз на мероприятии

Королева Максима / © Getty Images

Сегодня Ее Величество Максима прибыла на церемонию крещения научно-исследовательского судна «Анна Вебер-ван Боссе» в порту NIOZ на острове Тексел у побережья Нидерландов.

Во время церемонии ветер не пощадил королеву. Когда бутылку шампанского разбили о судно, поднялся ветер и Максиму оббрызгало шампанским. Ей также пришлось бороться со своими распущенными волосами, которые развевались во все стороны.

Королева Максима / © Getty Images

Для церемонии крещения корабля Максима надела знакомое платье от модного дома Natan. Поверх платья на ней было пальто и в тон ему королева подобрала миниатюрную шляпу. Также она надела черный прозрачные колготы и обула кожаные туфли-лодочки на высоких каблуках.

Ранее мы уже показывали, как с королевой произошел конфуз, когда она пыталась справиться с ветренной погодой и несла при этом зонт в руках.