Ее последнее пристанище: как выглядит остров, где похоронена принцесса Диана

В этом году исполнится 27 лет со дня смерти принцессы Уэльской Дианы.

Диана погибла 31 августа 1997 года в результате травм, которые были получены в автомобильной аварии в туннеле Pont de l'Alma в Париже. Принцесса ехала на заднем сидении вместе со своим возлюбленным Доди-аль-Файедом, они оба не были пристегнуты. Предполагается, что именно это послужило основной причиной того, что принцесса не выжила.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Доди и водитель Мерседес-Бенц S280 Анри Поль, были объявлены погибшими на месте происшествия, принцесса Диана была доставлена в больницу, где скончалась, а телохранитель Дианы и Аль-Файеда, Тревор Рис-Джонс, единственный, кто выжил в той аварии.

Похоронена принцесса Диана была на территории семейного поместья Спенсеров – Элторпе, на уединенном острове, на который не может просто так ступить нога человека.

Остров на территории Элторп-хауса, где похоронена принцесса Диана / Фото: Getty Images

Напомним, в июле 2021 года в честь 60-летия со дня рождения принцессы Дианы была открыта ее статуя в Затонувшем саду Кенсингтонского дворца. Ее открывали сыновья принцессы – принцы Уильям и Гарри, которые враждуют уже много лет.

Статуя принцессы Дианы / Фото: Associated Press

Ранее мы рассказывали, что королевские эксперты убеждены, если бы принцесса Уэльская была бы жива, она никогда бы не допустила, чтобы ее сыновья враждовали.

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