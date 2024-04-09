Ее преследовали, как и принцессу Диану: фото Сары Йоркской за рулем авто неподалеку от Лондона

На этом архивном фото Сара Йоркская запечатлена за несколько месяцев до своего развода с принцем Эндрю, герцогом Йоркским.

Сара и принц Эндрю, средний сын королевы Елизаветы II, расстались еще в 1992 году, но официально оформили развод лишь 30 мая 1996 года.

На этом фото герцогиня Йоркская запечатлена за рулем своего авто, когда она возвращалась домой в свой дом в Вентворте, недалеко от Лондона, 17 января 1996 года. 36-летняя герцогиня рассталась с 35-летним принцем Эндрю в марте 1992 года.

Сара одета в молочно-белую блузку, ее жгуче-рыжие кудрявые волосы распущены, а рядом на сиденье стоит плетеная корзина.

Сара Йоркская, 1992 год / Фото: Associated Press

Такие фото вы могли видеть и у принцессы Уэльской Дианы, но только с разницей в 10-15 лет, когда леди Диана еще только была помолвлена с принцем Чарльзом. Будучи в браке Диана все реже сама садилась за руль так как за ней постоянно охотились папарацци.

Сара Йоркская и принцесса Диана в Сандрингеме / Фото: Getty Images

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