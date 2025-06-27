Ее преследуют подобные ситуации: королева Матильда с мужем-королем застряла в Чили из-за проблем с самолетом

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Реклама

Бельгийские королевские особы застряли в Чили из-за неисправности самолета. Королевская чета должна была вылететь из аэропорта Антофагаста сегодня утром на борту самолета вместе с правительственными чиновниками, лидерами бизнеса, учеными и представителями СМИ, но самолет «затрещал» и «затих» во время руления на взлетно-посадочную полосу.

Пассажирам сообщили, что Airbus A340-300 поврежден и взлет будет задержан «на несколько часов», однако позже рейс был отменен, а источники сообщили, что «была разрушена шина». Инцидент произошел во время первого государственного визита короля Бельгии в Латинскую Америку за 60 лет, пишет express.co.uk.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Отметим, вылет Матильды и Филиппа также был задержан на 24 часа из-за технических неполадок лайнера. Королевская пара должна была вылететь из аэропорта Мельсбрук в 9 утра в прошлое воскресенье, но накануне вечером им сообщили, что у их самолета возникли технические неполадки. В конце концов они вылетели в понедельник утром.

Реклама

Напомним, ранее королева Матильда пережила неприятный опыт, когда самолет был вынужден совершить приоритетную посадку в феврале. Матильда направлялась в Коста-Рику для трехдневного путешествия, когда во время полета самолет получил трещину на лобовом стекле. Тогда лайнер благополучно приземлился в международном аэропорту Сан-Хосе-Хуан-Сантамария, а королеве не сказали о произошедшем инциденте.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images