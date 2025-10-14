Ее прическа выглядит роскошно: принцесса Кейт приехала с Уильямом в Северную Ирландию

Кейт и Уильям Уэльские / © Getty Images

Колледж обучает всех сотрудников NIFRS и предоставляет молодым людям Северной Ирландии возможность пройти обучение и стать следующим поколением пожарных.

Приземлившись в графстве Тирон во вторник утром, Кейт и Уильям наблюдали за тем, как спасатели отрабатывали действия по спасению пострадавшего из бурной реки, а также посетили складское помещение, где другие команды отрабатывали спасательные работы на высоте с использованием веревки и лестницы, а также испытывали дыхательные аппараты.

Принцесса Кейт была в темно-зеленом пальто Alexander McQueen с накладными карманами на груди и высоких замшевых сапогах на каблуках. У нее на лице был лаконичный макияж, в ушах серьги и на пальце помолвочное кольцо. Прическа Кэтрин выглядела безупречно, длинные светлые волосы были накручены локонами — новая любимая прическа принцессы, которую она, похоже, совсем не собирается менять.

Ранее, напомним, Кейт подверглась критике, когда она впервые появилась на публике с обновленным цветом волос. За нее даже публично заступился бывший парикмахер принцессы Дианы.

Принц Уильям сегодня тоже отлично выглядит. Будущий король был в пиджаке коричневого оттенка, голубой рубашке и синих брюках, надел тонкий галстук и коричневые замшевые ботинки.