Ее присутствие под вопросом: королева Елизавета II может пропустить службу памяти в честь принца Филиппа

29 марта 2022 года члены британской королевской семьи и другие королевские дома посетят памятную службу в честь первой годовщины со дня смерти герцога Эдинбургского Филиппа.

Сейчас в западных СМИ появилась информация о том, что присутствие королевы Елизаветы II, вдовствующей супруги принца Филиппа, сейчас под вопросом. Королевский редактор The Mirror Рассел Майерс говорит, что еще не известно, будет ли Елизавета II достаточно здорова, чтобы посетить поминальную службу своего любимого покойного мужа принца Филиппа в конце месяца.

Ожидается, что большинство членов королевской семьи примут участие в памятном мероприятии, но это событие происходит в то время, когда королева Елизавета II была вынуждена отказаться от нескольких обязательств в последнее время. Одним из них была служба в честь Дня Содружества, которая прошла ранее на этой неделе в Вестминстерском аббатстве. Ее посетили ее старший сын принц Чарльз с супругой Камиллой, двоюродная сестра принцесса Александра, принц Уильям и герцогиня Кэтрин.

Принц Чарльз и герцогиня Камилла / Associated Press

Согласно источникам во дворце, в последние месяцы 95-летняя монарх столкнулась с некоторыми проблемами с мобильностью, и даже сама шутила, что ей сейчас все тяжелее передвигаться

Рассел Майерс говорит The Royal Beat на True Royalty TV: "Вы должны быть реалистами. Ей всего через несколько недель исполнится 96 лет, она приняла свои собственные ограничения. Я не думаю, что мы когда-либо увидим, как она отступит, но мы, вероятно, будем видеть ее меньше и меньше", - заявил он.

Уже точно известно, что памятную службу также пропустит внук Филиппа и Елизаветы II – принц Гарри. Ему не удалось достичь соглашения по вопросу безопасности своей семьи во время пребывания в Великобритании, поэтому он не приедет.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Associated Press

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