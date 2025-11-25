Королева Максима / © Getty Images

Реклама

Королева Нидерландов отправилась в страну в качестве специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам финансового благополучия. Ее визит прᐅТSN.ua (новости 1+1) одлиться три дня.

В этот раз Максима выбрала довольно скромный образ для поездки. На ней был лаконичный черный жакет, под который была белая рубашка и черные укороченные брюки. Их королева сочетала с кожаными туфлями-лоферами Banana Republic. Образ Максима в этот раз не стала дополнять украшениями, поэтому выглядела весьма необычно. Волосы она распустила и сделала легкий макияж.

Королева Максима / © Getty Images

На днях мы показывали, как королева посещала торжественное мероприятие в Роттердаме, приехав на него в платье любимого оттенка.

Реклама