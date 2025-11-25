- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 37
- Время на прочтение
- 1 мин
Ее просто не узнать: королева Максима в деловом образе и без украшений была запечатлена в аэропорту
Королева Максима была запечатлена в аэропорту Джакарты, Ее Величество прилетела с визитом в Индонезию.
Королева Нидерландов отправилась в страну в качестве специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросам финансового благополучия. Ее визит прᐅТSN.ua (новости 1+1) одлиться три дня.
В этот раз Максима выбрала довольно скромный образ для поездки. На ней был лаконичный черный жакет, под который была белая рубашка и черные укороченные брюки. Их королева сочетала с кожаными туфлями-лоферами Banana Republic. Образ Максима в этот раз не стала дополнять украшениями, поэтому выглядела весьма необычно. Волосы она распустила и сделала легкий макияж.
На днях мы показывали, как королева посещала торжественное мероприятие в Роттердаме, приехав на него в платье любимого оттенка.