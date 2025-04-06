Ее слова оказались правдой: что принцесса Диана говорила о Чарльзе и Камилле

Чарльз и Диана / © Associated Press

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Королевский эксперт Дженни Бонд размышляет об их долгом пути к свадьбе. Камиллу в свое время называли «разрушительницей брака Чарльза и его первой жены принцессы Дианы«, люди кричали ей в след не самые лестные слова, а некоторый период своей жизни она даже пыталась избегать публики.

Эксперт говорит, что однажды принцесса Диана призналась ей, что «любой брак Чарльза, который он мог бы заключить, по ее мнению, никогда не был бы таким крепким, как его любовь к Камилле. Так оно и оказалось».

Камилла и Чарльз в 70-х / © Getty Images

Спустя пятьдесят лет после того, как их сфотографировали стоящими вместе под деревом на матче по поло в Сайренсестере, Чарльз и Камилла отмечают двадцатилетие супружеского счастья, пишет Mirror.

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В июле 1997 года, через год после развода с Дианой, король Чарльз осмелился устроить роскошную вечеринку в своем доме в Хайгроуве в честь 50-летия Камиллы. И на этот раз она не пробралась туда тайком.

«Я был среди группы репортеров и камер, приглашенных постоять у ворот и посмотреть, как Камилла прибудет на свой большой вечер. Машина пронеслась по подъездной дорожке, замедляясь, чтобы щелкнули вспышки. И вот она: женщина из Уилтшира, которая так долго была в тени, улыбающаяся и вся наряженная, с бриллиантовым ожерельем (как говорят, подарком принца), почти ослепляющим нас в ярком свете.

Послание миру было ясным: Чарльз и Камилла были парой официально», — говорит эксперт.

Чарльз и Камилла / © Associated Press

Принцесса Диана знала об этом и ей очень хотелось затмить это мероприятие любой ценой. В то время она как раз находилась на отдыхе в Сен-Тропе со своим бойфрендом Додди Аль-Файедом. Поэтому леди Ди надела смелый купальник в леопардовый принт от Gottex и специально вышла к папарацци попозировать. А на следующий день снимки были на всех первых страницах британских таблоидов.

Шесть недель спустя Диана погибла в автокатастрофе в Париже.

Принцесса Диана / © Getty Images