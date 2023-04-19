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Ее таки позвали: Сара Йоркская получила приглашение, но не совсем на коронацию

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
473
Время на прочтение
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Ее таки позвали: Сара Йоркская получила приглашение, но не совсем на коронацию

Сара Йоркская / Фото: Associated Press

Сара Йоркская, которая публично заявила, что ее не пригласили на коронацию короля Чарльза, теперь получила другое приглашение. Герцогиня посетит специальный коронационный концерт.

Звездный концерт, одной из ведущих которого станет Кэти Перри, состоится 7 мая на Восточной лужайке Виндзорского замка. Также на нем выступят Take That и Лайонел Ричи. Герцогиня Йоркская будет смотреть концерт из VIP-секции.

Сара Йоркская / © Getty Images
Сара Йоркская / Фото: Getty Images

Ранее Сара, бывшая жена принца Эндрю (младшего брата короля Чарльза), говорила, что планирует смотреть коронацию дома, заварив себе ароматный час и отведав сэндвич.

Напомним, экс-супруг Сары и их две дочери – принцессы Беатрис и Евгения – будут присутствовать в день коронации в Вестминстерском аббатстве. Но главные роли на церемонии кроме короля и королевы будет исполнять принц Уильям и его старший сын принц Джордж.

Сара Йоркская с дочерью Беатрис / © Associated Press
Сара Йоркская с дочерью Беатрис / Фото: Associated Press

Что будет происходить в день коронации, мы подробнее рассказывали ранее.

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Дата публикации
Просмотры
473
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