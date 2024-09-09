Ее терапия завершена: принцесса Кейт поделилась радостной новостью в новом семейном видео

Принцесса Уэльская завершила курс химиотерапии и делится личными подробностями о своей жизни с тех пор, как в начале этого года у нее диагностировали рак.

9 сентября, принцесса Кейт опубликовала эмоциональный и, пожалуй, самый нежный семейный видеоролик, в котором сообщила о том, что ее курс химиотерапии успешно завершен. В видео снялись также ее муж принц Уильям и трое взрослых детей – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

"Лето подходит к концу, и я не могу передать, какое это облегчение — наконец-то завершить курс химиотерапии. Последние девять месяцев были невероятно тяжелыми для нашей семьи. Жизнь, какой вы ее знаете, может измениться в одно мгновение, и нам пришлось искать способ проложить путь по бурным водам и неизвестной дороге.

Путь рака сложен, страшен и непредсказуем для всех, особенно для самых близких. Со смирением он также ставит вас лицом к лицу со своими собственными уязвимостями так, как вы никогда раньше не задумывались, и вместе с этим — дает новый взгляд на все.

Это время прежде всего напомнило Уильяму и мне о необходимости размышлять и быть благодарными за простые, но важные вещи в жизни, которые многие из нас часто принимают как должное. Просто любить и быть любимым.

Принцесса Уэльская Кэтрин и принц Уильям / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Теперь я сосредоточена на том, чтобы делать все возможное, чтобы не заболеть раком. Хотя я закончила курс химиотерапии, мой путь к исцелению и полному выздоровлению долог, и я должна продолжать принимать каждый день таким, какой он есть.

Однако я с нетерпением жду возвращения на работу и участия в нескольких публичных мероприятиях в ближайшие месяцы, когда смогу.

Несмотря на все, что было до этого, я вступаю в эту новую фазу восстановления с обновленным чувством надежды и признательности за жизнь. Уильям и я очень благодарны за поддержку, которую мы получили, и черпали огромную силу от всех тех, кто помогает нам в это время. Доброта, сочувствие и сострадание каждого были поистине смиряющими.

Принцесса Уэльская Кэтрин и принц Уильям с детьми / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Всем тем, кто продолжает свой путь борьбы с раком, я остаюсь с вами, бок о бок, рука об руку. Из тьмы может прийти свет, так пусть этот свет сияет ярко", - говорится в сообщении под видео.

Напомним, принцесса Уэльская отсутствовала в общественной жизни в течение всего 2024 года. После перенесенной в январе плановой операции на брюшной полости Кейт объявила в трогательном видеообращении 22 марта, что у нее диагностировали рак и она проходит курс химиотерапии. В этом году ее видели на публике лишь дважды — 15 июня на Trooping the Colour и 14 июля на Уимблдоне вместе с дочерью принцессой Шарлоттой и сестрой Пиппой Миддлтон.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Instagram принца и принцессы Уэльских

Поздравляем Кейт с такой прекрасной новостью и желаем принцессе полного восстановления!

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