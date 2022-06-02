Ее Величество королева: как менялся стиль Елизаветы II за 70 лет ее царствования

В Великобритании начинаются празднования в честь платинового юбилея королевы Елизаветы II. Монарх всегда любила выделяться из толпы и предпочитала носить яркие наряды. Вспоминаем сегодня ее интересные образы разных лет.
Вы уже знаете, что на протяжении многих лет наряды и образы для Ее Величества подбирает ее персональный стилист Анджела Келли. С недавних пор женщина переехала жить в Виндзорский замок и, говорят, живет по соседству с Ее Величеством.
2 июня 1953 года состоялась коронация королевы Елизаветы II. В начале своего правления у Елизаветы вряд ли был стилист, но наряды ей подбирали не менее яркие, чем сейчас. Невестка королевы Софи Уэссекская как-то рассказала журналистам, что монарх предпочитает яркие цвета из-за того, чтобы быть более заметной в толпе. И у нее это здорово получается.
В юные годы королева часто надевала на торжественные приемы и церемонии платья с пышными подолами.
В день помолвки с принцем Филиппом принцесса появилась перед камерами вот в таком скромном платье с бантами и красивой кудрявой укладкой. Кстати, такой укладке Елизавета не изменяет уже очень много лет. Поменялся лишь цвет волос.
В более старшем возрасте королева все так же предпочитала яркие платья и носила множество украшений из семейной сокровищницы.
Но любимыми украшениями по-прежнему оставался жемчуг.
Неизменным в образе монарха были и тиары. О них мы подготовили целую статью. Там же рассказываем и про любимые королевой украшения.
Белые перчатки - еще один обязательный аксессуар, которые королева носит очень часто и сегодня.
А вот от меха монарх давно отказалась. Теперь в леопардовой шубе, как на этом снимке, ее уже не увидишь.
Конечно, стоит вспомнить любовь Ее Величества к лошадям. На Виндзорское конное шоу она всегда приезжала в более простых аутфитах. Любимых юбках в шотландскую клетку, рубашках, кардиганах. А с возрастом к ее образам стали добавлять плащи и платки.
Словом, за 70 лет своего правления (подробнее о том, как королева взошла на престол читайте здесь) Ее Величество королева оставалась преданной не только своим подданным, но и стилю. А умения с гордостью нести корону в роскошном вечернем туалете у монарха точно не отнять.
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