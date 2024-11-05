Ее видели в спортзале: принцесса Уэльская вернулась к тренировкам

В сентябре Кейт публично обратилась к публике, заявив, что завершила курс превентивной химиотерапии. Рассказала об этом принцесса в новом семейном видео.

Роберт Джобсон, автор бестселлера "Кэтрин: принцесса Уэльская", считает, что мы увидим больше выходов Кейт в свет, включая зарубежные поездки бэть может уже в следующем году.

Эксперт считает, что у принцессы Уэльской все хорошо, она вернулась к тренировкам в спортзале и проводит время так, как ей хочется.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

В интеврвью журналу Hello! господин Джобсон сказал:

"Я думаю, что мы увидим ее гораздо чаще, и что она будет выполнять свои обязательства, а также продолжит работать за кулисами. Но вместо того, чтобы постоянно ездить по стране, как она делала раньше, я думаю, она сосредоточится на более значимых событиях. Она будет возвращаться постепенно и делать то, что для нее важно: потому что она не хочет снова заболеть, но также, как мне сказали, потому что теперь у нее другая точка зрения", - говорит эксперт.

По мнению автора принц Уильям также очень хочет, чтобы его жена вернулась к работе.

"Она сосредоточится на своей семье, при этом успевая участвовать в ключевых мероприятиях. Я думаю, Уильям очень хочет, чтобы она вернулась, но не думаю, что это обязательно означает, что нас ждет большой поток мероприятий, одно за другим. Поскольку Кэтрин является главной звездой женского пола в королевской семье, на самом деле вы можете сделать так, чтобы о вас больше говорили, если будете появляться на публике реже", - добавляет Роберт.

Принцесса Кейт / Фото: Getty Images

В 2024 году Кейт и Уильям должны были отправиться в тур по Италии, но он был отменен из-за проблем принцессы со здоровьем. Возможно, в следующем году Уэльские рассмотрят вариант этой поездки на несколько дней.

Напомним, вчера мы рассказывали, что помогло принцессе Уэльской на пути излечения от рака. Не секрет, что принцесса Уэльская сейчас больше сосредоточена на своей семье и детях, чем на рабочих мероприятиях.

Принцесса Уэльская и принц Уильям с детьми / Фото: Associated Press

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