Ее видит только муж: как выглядит еще одна татуировка принцессы Софии

Шведская принцесса София имеет на своем теле несколько тату, которые делала еще до знакомства со своим мужем принцем Карлом Филиппом.

Одна из них расположена на правом боку принцессы около груди. Это большая бабочка, которую видит теперь только муж Софии или же могут увидеть другие люди, когда принцесса отдыхает на пляже.

Принцесса София / Фото: Getty Images

Эти фото были сделаны во время отдыха пары в Сен-Тропе в июне 2011 года. София и Карл Филипп тогда наслаждались отпуском на катере, а папарацци удалось подловить их в этот момент.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

Также у Софии есть тату в виде небольшого солнца на спине.

Принцесса София / Фото: Getty Images

И еще одно тату в виде небольшой надписи на правой лодыжке.

Принцесса София / Фото: Getty Images

Напомним, недавно стало известно, что София и Карл Филипп ждут четвертого ребенка.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

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