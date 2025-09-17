- Дата публикации
Ее волосы роскошны: принцесса Кейт поразила публику новой красивой прической
Принцесса Уэльская Кейт вчера на похоронах герцогини Кентской Кэтрин снова произвела фурор своей прической.
Кейт приехала на прощание в Вестминстерский собор в Лондоне вместе с мужем принцем Уильямом.
Принцесса Уэльская была одета в черное пальто с бантом от Catherine Walker, шляпу с вуалью и бантом сзади Jane Taylor London, жемчужные серьги и жемчужный чокером на шее принадлежавшее ранее покойной королеве Елизавете II.
В руках у Кейт была сумка Chanel на короткой ручке.
Мы также обратили внимание на ее прическу. Длинные светлые локоны принцесса Уэльская распустила и уложила красивыми волнами, а часть ее волос была заколота заколкой, которую прикрывала шляпа. Выглядела принцесса Кейт великолепно.
Кстати, ожерелье, которое в этот день носила Кэтрин давно стало ее любимым аксессуаром на королевских похоронах. Его Кейт надевала на прощание с принцем Филиппом в 2021 году, а также с королевой Елизаветой II в 2022 году. Считается, что жемчуг — одно из немногих украшений, которое можно носить в траур.