Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
391
Время на прочтение
1 мин

Ее волосы роскошны: принцесса Кейт поразила публику новой красивой прической

Принцесса Уэльская Кейт вчера на похоронах герцогини Кентской Кэтрин снова произвела фурор своей прической.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Уэльская Кейт

Принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

Кейт приехала на прощание в Вестминстерский собор в Лондоне вместе с мужем принцем Уильямом.

Принцесса Уэльская была одета в черное пальто с бантом от Catherine Walker, шляпу с вуалью и бантом сзади Jane Taylor London, жемчужные серьги и жемчужный чокером на шее принадлежавшее ранее покойной королеве Елизавете II.

Королева Елизавета II в этом чокере / © Associated Press

Королева Елизавета II в этом чокере / © Associated Press

В руках у Кейт была сумка Chanel на короткой ручке.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

Мы также обратили внимание на ее прическу. Длинные светлые локоны принцесса Уэльская распустила и уложила красивыми волнами, а часть ее волос была заколота заколкой, которую прикрывала шляпа. Выглядела принцесса Кейт великолепно.

Принцесса Кейт / © Getty Images

Принцесса Кейт / © Getty Images

Кстати, ожерелье, которое в этот день носила Кэтрин давно стало ее любимым аксессуаром на королевских похоронах. Его Кейт надевала на прощание с принцем Филиппом в 2021 году, а также с королевой Елизаветой II в 2022 году. Считается, что жемчуг — одно из немногих украшений, которое можно носить в траур.

Принцесса Кейт / © Associated Press

Принцесса Кейт / © Associated Press

