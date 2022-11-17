Ее встречали с хлебом и солью: принцесса Уэльская посетила Украинский общественный центр

Принцесса Уэльская Кэтрин посетила сегодня Украинский общественный центр Рединг, куда прибыла, чтобы встретиться с перемещенными украинскими семьями и узнать о поддержке, которую центр оказывает тем, кто прибывает в Великобританию из-за войны, развязанной Россией в Украине.

40-летняя принцесса одета в темно-синее платье с принтом polka dots от одного из ее любимых брендов LK Bennett с поясом на талии. Поверх платья она накинула пальто верблюжьего цвета. Обута Кейт была в синие туфли-лодочки из замши на каблуках, а в руках держала маленький черный клатч.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

В ушах у принцессы были аккуратные жемчужные серьги, макияж был дневным, а волосы она распустила. В центре принцессу Уэльскую встречали с хлебом и солью, и Кэтрин, очевидно, было очень приятно.

Стоит отметить, что принц и принцесса Уэльские с первых дней российского полномасштабного вторжения в Украину поддерживают нашу страну и публично выражали слова поддержки.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Также Кэтрин встречалась с первой леди Еленой Зеленской, когда она приезжала в Великобританию в сентябре на прощание с королевой Елизаветой II.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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