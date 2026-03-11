Ее здоровье ухудшается: королевский дворец сделал тревожный прогноз относительно норвежской принцессы Метте-Марит

Кронпринцесса Метте-Марит / © Associated Press

Кронпринцесса не принимала участия ни в каких мероприятиях с 28 января и королевский дом Норвегии подчеркнул, что здоровье кронпринцессы Метте-Марит остается нестабильным, поскольку ее хроническое заболевание легких прогрессирует.

Жена кронпринца Хокона — будущего короля Норвегии — страдает хроническим легочным фиброзом — заболеванием легких, при котором легочная ткань рубцуется, что затрудняет функционирование легких.

Менеджер по связям с общественностью дворца Гури Варпе сообщила телеканалу TV2 новости о здоровье Метте-Марит.

«Как известно, у наследной принцессы хроническое заболевание — легочный фиброз. Как мы сообщали в декабре, в последнее время наблюдается явное ухудшение состояния здоровья наследной принцессы, и началась подготовка к обследованию на предмет возможности пересадки легких. Кронпринцессе все чаще требуются индивидуальные тренировки, отдых и восстановление, и ее официальная программа адаптирована к состоянию ее здоровья», — добавил Варпе. Представители королевской семьи Норвегии подтвердили эту информацию в ответ на запрос издания People.

Кроме проблем со здоровьем, проблем принцессе добавляет суд, который продолжается над ее старшим сыном Мариусом-Хойби, которого обвиняют в сексуальном насилии и многом другом. А также норвежцы возмущены тем, что принцесса дистанцировалась от своей связи с покойным педофилом Джеффри Эпштейном, сделав лишь несколько публичных заявлений и больше не комментируя эту ситуацию.

Напомним, шведская принцесса София поступила наоборот, дав публичный комментарий прессе о своей связи с Эпштейном и получив тем самым одобрение шведского общества.