Ее зовут Ребекка Хелберг: как выглядит 20-летняя девушка Мариуса Хейбю, на которую парень совершил нападение

Имя старшего сына кронпринцессы Метте-Марит – 27-летнего Мариуса – сейчас на слуху не только у норвежской, но и у европейской прессы. Все из-за того, что парень оказался в очень неприятной ситуации, поднял руку на свою 20-летнюю девушку и признал, что сделал это во время их ссоры в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Мариус Хейбю уже выпустил публичное заявление, в котором признал свою вину и извинился перед своей возлюбленной.

"Итак, моя любовь, мне очень жаль. Этого никогда не должно было случиться, и я беру на себя полную ответственность за свои действия", - сказал Мариус.

Мариус Борг Хейбю - сын кронпринцессы Метте-Марит / Фото: Getty Images

Мы нашли Instagram его девушки, чтобы показать вам несколько фотографий и рассказать о ней подробнее. Ее зовут Ребекка Хелберг. Первые слухи о том, что они встречаются появились в декабре 2023 года. Мариус и Ребекка в то время ездили в Марокко. Норвежская газета Se og Hør писала, что Ребекка работает в ночном клубе Осло, который часто посещает Мариус. Говорят также, что после окончания средней школы она изучала маркетинг и техническое администрирование, пишет bild.de.

В Instagram Ребекка пости много фотографий с путешествий, а также видно, что она увлекается серфингом, как и Мариус. После инцидента, который произошел, не известно, продолжатся ли их отношения. Девушка комментариев прессе пока не давала.

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