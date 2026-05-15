Эффект Камиллы: платье, в котором королева недавно появилась на публике, распродали за считанные часы
Недавно во время приема в Кларенс-хаусе Ее Величество продемонстрировала образ в классическом платье-рубашке яркого красного цвета с белым цветочным принтом.
Это очень удачная модель платья для весенне-летнего теплого сезона. Камилла носила платье от британского бренда Boden с замысловатым красно-белым узором, наряд в мгновение привлек внимание модниц и его очень быстро раскупили с интернет-магазина бренда.
Напомним, королева Камилла носила это платье на прием в честь работы организации Medical Detection Dogs, которая обучает собак-помощников для оказания первой помощи при различных заболеваниях. Ее Величество подобрала тогда к наряду бежевые туфли-лодочки на каблуках, и сделала лаконичную прическу и легкий макияж.
