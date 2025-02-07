Эффект Кейт снова сработал: жакет, в котором появилась на публике принцесса Уэльская, распродан за считанные часы

Недавно мы видели новый образ принцессы Уэльской Кэтрин, когда она посещала Национальную портретную галерею в Лондоне и, очевидно, старалась не привлекать к себе слишком много внимание, поэтому и выбрала монохромный аутфит.

Австралийский бренд Petar Petrov, дизайнер которого родом из Украины, сообщил, что жакет, который носила принцесса (после ее появления на публике) был распродан за считанные часы.

Кэтрин надела коричневый жакет поверх черного шерстяного джемпера с высоким воротом, а также брюки в тонкую полоску Max Mara и туфли на каблуках Russell & Bromley.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

Жакет стал новой покупкой принцессы из коллекции осень-зима 2024 и поклонники ринулись повторять образ, что уже было неоднократно и в прессе получило название "эффект Кейт".

Дизайнер Петар Петров подтвердил изданию Daily Mail, что они заметили возросший интерес к продукту после выхода принцессы Уэльской в свет в начале этой недели, что побудило их пополнить запасы товара в определенных размерах.

Принцесса Уэльская Кейт / Фото: Getty Images

"Хотя наши варианты костюмов неизменно входят в число наших бестселлеров, мы заметили рост интереса к этому блейзеру после появления Кейт. В ответ мы пополнили его запасы, и теперь он снова доступен на нашем веб-сайте", - заявил представитель бренда.

Стоимость такого жакета составляет 1530 долларов.

Жакет Petar Petrov, фото: petarpetrov.com

Напомним, ранее мы показывали, как Иванка Трамп повторила один из стильных образов в брючных костюмах принцессы Уэльской Кэтрин.

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