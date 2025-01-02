Эффект Меган: платье, в котором герцогиня Сассекская появилась на фото в своем блоге, размели из магазина бренда

Герцогиня Сассекская вернулась в соцсети впервые за много лет и обновила аватарку, выбрав в качестве снимка фото, где она запечатлена в белом платье с глубоким декольте.

Поклонники Меган Маркл уже определил, что на ней было платье от бренда Khaite, стоимостью 780 фунтов стерлингов (966 долларов), и оно уже распродано с официального сайта.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Отметим, новый аккаунт Меган Маркл был официально запущен только вчера с первой публикацией, а создан был в июне 2022 года. За короткий промежуток времени на блог Маркл прдписалось (на момент написания этой новости) 810 тыс. фолловеров, и она получила синюю галочку. Однако, к сожалению, герцогиня отключила возможность комментировать пост.

Инстаграм Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Также в аккаунте используется королевский титул Меган — герцогиня Сассекская, что возмутило некоторых подписчиков.

"Я не понимаю, как женщина может носить титул страны, в которую она больше даже не ступит ногой, не говоря уже о том, чтобы жить там", - написал один из них в соцсети X.

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