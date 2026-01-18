Эффект принцессы Кейт: брондовый оттенок волос стал самым востребованным среди звезд

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Этот шикарный, промежуточный оттенок, получивший прозвище «брондовый цвет для шикарной мамы», официально оказался в центре внимания благодаря «эффекту Кейт», после того как принцесса Уэльская продемонстрировала свой самый сияющий цвет волос за всю историю.

Непринужденный, элегантный и, несомненно, дорогой на вид, оттенок «Posh Mum Bronde» сочетает в себе коричневые и светлые тона, создавая изысканный образ, который никогда не выглядит натянутым.

Принцесса Уэльская Кейт / © Getty Images

Ее цвет волос не является ни откровенно светлым, ни традиционно темным, попадая в ту неуловимую золотую середину, которая выглядит современно, изысканно и невероятно практично, пишет Daily Mail.

К слову, этот оттенок уже успел полюбиться таким иконам стиля, как Виктория Бекхэм и Дженнифер Энистон и становится фаворитом среди женщин, стремящихся к сдержанному гламуру, и теперь, благодаря Кэтрин, он прочно закрепился в качестве тренда сезона.

Виктория Бекхэм / © Instagram Виктории Бекхэм

Дженнифер Энистон / © Associated Press

Недавнее появление Кейт в больнице Чаринг-Кросс стало настоящим мастер-классом по созданию этого образа. Ее волосы выглядели блестящими, здоровыми и имели мягкий медовый оттенок, а изысканный брондовый цвет красиво переливался в зимнем свете.