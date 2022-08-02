"Эффект Шарлотты" снова сработал: все хотят футболку, как у дочери Кейт и Уильяма

Похоже, все мамы Великобритании хотят, чтобы их дочери носили такую же одежду, какую носит дочь Кейт и Уильяма – принцесса Шарлотта.

Недавно принц Уильям растрогал Сеть видео с 7-летней дочерью Шарлоттой, когда они записали вместе видео поддержки команды женской сборной по футболу в преддверии матча "Евро-2022".

Футболка Losan

В ролике принцесса Шарлотта появилась в синей футболке с гороховым принтом от Losan стоимостью 12 фунтов стерлингов. В продаже этой футболки уже не найти - "эффект Шарлотты" снова сработал молниеносно.

Такое не в первый раз происходит с принцессой. Как-то герцогиня Кейт делилась в соцсетях снимком, сделанным в честь Дня отца, где ее дочь была в платье Mango.

Принц Уильям с дочерью Шарлоттой / Фото: twitter.com/kensingtonroyal

Платье продавалось на сайте бренда со скидкой за 19,19 фунтов стерлингов и быстро было распродано. Похоже, "эффект Шарлотты" имеет такой же успех, как и "эффект Кейт", ведь в свое время британские модницы стремились купить такие же доступные им по цене наряды, в которых появлялась на публике герцогиня Кембриджская.

Герцогиня Кембриджская и принцесса Шарлотта на свадьбе Меган и Гарри в 2018 году / Фото: Getty Images

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