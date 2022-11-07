Эффектна в красном пальто: принцесса Уэльская посетила матч по регби

У детей принца Уильяма и принцессы Кэтрин уже закончились каникулы в школе, и родители теперь могут больше времени уделять своим королевским обязанностям. В выходные принцесса Уэльская посетила матч по регби.

Кэтрин, для которой этот выход стал вторым за неделю, встретилась с игроками перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира по регби между Англией и Папуа-Новой Гвинеей на стадионе DW в Уигане.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Это первый матч, который посетила принцесса Уэльская после того, как сменила на посту покровителя Футбольной лиги регби (RFL) принца Гарри.

Выглядела принцесса Кейт замечательно в красном двубортном пальто от Alexander McQueen, которое она сочетала с бордовой водолазкой и юбкой в тон, а также высокими замшевыми сапогами на устойчивых каблуках.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Впервые в этом пальто Кэтрин появилась на публике в 2020 году. Принцесса любит надевать наряды, в которых ранее уже выходила в свет и умело дополняет старые луки стильными аксессуарами. В этот раз на ней были золотые серьги с жемчужными подвесками, волосы она уложила красивыми волнами и сделала дневной макияж. Также в руках несла зонтик, потому что на улице шел дождь.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее Кейт вместе с мужем принцем Уильямом посещали общественный центр города Скарборо. Пара приехала в курортный город в Северном Йоркшире, чтобы пообщаться с местными организациями, которые получат финансирование из Королевского фонда принца и принцессы Уэльских.

Принцесса Уэльская и принц Уильям / Фото: Getty Images

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