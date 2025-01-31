Эффектная блондинка: пресс-секретарь Трампа в фиолетовом костюме и с красивыми локонами вышла к журналистам

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт активно приступила к своей новой работе. Она выступила на брифинге в Белом доме в Вашингтоне.

Кэролайн Левитт / Фото: Associated Press

Перед журналистами Кэролайн появилась в деловом фиолетовом костюме, состоявшем из приталенного жакета и прямых брюк со стрелками, и в черном топе.

Кэролайн Левитт / Фото: Associated Press

Лук Левитт дополнила черными лакированными остроносыми туфлями с ремешками, украшенными камнями, и на шпильках. А еще у нее была красивая прическа с локонами, макияж с розовой помадой и красный маникюр.

Кэролайн Левитт / Фото: Associated Press

Кэролайн Левитт / Фото: Associated Press

В ушах у пресс-секретаря были серьги-гвоздики, а на шее – цепочка с крестиком с камнями.

Кэролайн Левитт / Фото: Associated Press

Читайте также: