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Эффектная блондинка в розовом: помощница Трампа в ярком мини попала под прицел папарацци
Натали Харп выбрала для возвращения в Белый дом яркий монохромный аутфит.
Помощницу Белого дома Натали Харп сфотографировали в Вашингтоне по возвращении из Хьюстона. Она вместе с президентом США Дональдом Трампом прибыла на вертолете Marine One на площадь Эллипс возле Белого дома, откуда направилась к президентскому кортежу.
Для рабочей поездки Харп выбрала очень яркий образ. На ней было короткое платье-рубашка насыщенного розового цвета. Наряд имел приталенный силуэт, отложной воротник, застежку на пуговицы, накладные карманы на груди и широкий пояс с прямоугольной пряжкой, который подчеркнул ее тонкую талию.
Особой деталью платья стала широкая плиссированная оборка на подоле, которая придала довольно сдержанному крою игривости. Длина мини позволила Натали продемонстрировать стройные ноги.
Помощница президента сочетала яркий наряд с классическими бежевыми туфлями-лодочками с заостренными носками и на высоких шпильках. В одной руке она несла большую черную сумку, а в другой — ноутбук.
У нее была прическа с локонами и макияж с черными стрелками. Лук завершили жемчужные серьги-пусеты.
Напомним, ранее Натали Харп продемонстрировала женственный наряд в облегающем платье длины миди с синим цветочным принтом.