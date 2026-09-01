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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Эффектная блондинка в розовом: помощница Трампа в ярком мини попала под прицел папарацци

Натали Харп выбрала для возвращения в Белый дом яркий монохромный аутфит.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Натали Харп

Натали Харп / © Associated Press

Помощницу Белого дома Натали Харп сфотографировали в Вашингтоне по возвращении из Хьюстона. Она вместе с президентом США Дональдом Трампом прибыла на вертолете Marine One на площадь Эллипс возле Белого дома, откуда направилась к президентскому кортежу.

Натали Харп / © Associated Press

Натали Харп / © Associated Press

Для рабочей поездки Харп выбрала очень яркий образ. На ней было короткое платье-рубашка насыщенного розового цвета. Наряд имел приталенный силуэт, отложной воротник, застежку на пуговицы, накладные карманы на груди и широкий пояс с прямоугольной пряжкой, который подчеркнул ее тонкую талию.

Натали Харп / © Associated Press

Натали Харп / © Associated Press

Особой деталью платья стала широкая плиссированная оборка на подоле, которая придала довольно сдержанному крою игривости. Длина мини позволила Натали продемонстрировать стройные ноги.

Помощница президента сочетала яркий наряд с классическими бежевыми туфлями-лодочками с заостренными носками и на высоких шпильках. В одной руке она несла большую черную сумку, а в другой — ноутбук.

Натали Харп / © Associated Press

Натали Харп / © Associated Press

У нее была прическа с локонами и макияж с черными стрелками. Лук завершили жемчужные серьги-пусеты.

Напомним, ранее Натали Харп продемонстрировала женственный наряд в облегающем платье длины миди с синим цветочным принтом.

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