Эффектная леди: Брижит Макрон в пудровой мини-юбке подчеркнула стройные ноги

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

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Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон встретили у Елисейского дворца премьер-министра Канады Марка Карни с супругой Дианой Фокс, прибывших в Париж с официальным визитом.

Первая леди Франции в этот день продемонстрировала эффектный образ. На ней было пудровое платье, состоящее из укороченного жакета с накладными карманами и пуговицами-жемчужинами и мини-юбки, подчеркнувшей ее стройные ноги.

Эммануэль и Брижит Макрон / © Getty Images

Брижит дополнила наряд бежевыми туфлями с заостренным носком и на высоких шпильках. Макрон надела парик с объемом у корней и челкой. Также у нее был макияж смоки-айс, кольца с камнями и часы на руках.

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Эммануэль был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук, которые он дополнил черными кожаными туфлями.

Напомним, Брижит Макрон в костюме цвета овсянки встречала почетного гостя у Елисейского дворца.

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