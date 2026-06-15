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Эффектная леди: Брижит Макрон в пудровой мини-юбке подчеркнула стройные ноги
Первая леди Франции выбрала для встречи гостей красивый наряд нежного цвета.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон встретили у Елисейского дворца премьер-министра Канады Марка Карни с супругой Дианой Фокс, прибывших в Париж с официальным визитом.
Первая леди Франции в этот день продемонстрировала эффектный образ. На ней было пудровое платье, состоящее из укороченного жакета с накладными карманами и пуговицами-жемчужинами и мини-юбки, подчеркнувшей ее стройные ноги.
Брижит дополнила наряд бежевыми туфлями с заостренным носком и на высоких шпильках. Макрон надела парик с объемом у корней и челкой. Также у нее был макияж смоки-айс, кольца с камнями и часы на руках.
Эммануэль был одет в классический черный костюм, белую рубашку и черный галстук, которые он дополнил черными кожаными туфлями.
Напомним, Брижит Макрон в костюме цвета овсянки встречала почетного гостя у Елисейского дворца.