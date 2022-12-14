Эффектная леди в красном: Джилл Байден в ярком платье и туфлях выступила на мероприятии

Джилл Байден приняла участие в мероприятии благодарности педагогам Американской федерации учителей и Национальной ассоциации образования.

Первая леди появилась там в эффектном ярком образе, который очень ей идет. На Джилл было красное платье миди с таким же поясом на талии и красные замшевые туфли на шпильках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

В ушах у нее были элегантные бриллиантовые серьги, а к наряду она прикрепила изысканную брошь из драгоценных камней.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Укладка с локонами, макияж с акцентом на глазах, золотые браслеты и часы завершили лук Джилл.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Кроме того, первая леди вместе с мужем Джо Байденом встретились с детьми во время мероприятия "Игрушки для малышей" на объединенной базе Майер-Хендерсон-Холл в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там Байден предстала в красном платье, черном жакете и черных замшевых ботинках.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, ранее первая леди в платье миди цвета фуксии с таким же поясом на талии побывала на ивенте в Вашингтоне.

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