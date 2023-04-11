Эффектная первая леди: 69-летняя Брижит Макрон платьем-футляром подчеркнула стройные ноги

Супруги Макрон с визитом приехали в Нидерланды.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон с официальным двухдневным визитом посетили Нидерланды. Поездка Макрона в Амстердам и Гаагу является первым государственным визитом французского лидера (после Жака Ширака 23 года назад), подтверждающего тесные связи между Нидерландами и Францией.

У королевского дворца в Амстердаме их встретили король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима. Они осмотрели почетный караул на площади Дам.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Президентские супруги Франции также приняли участие в церемонии возложения венков к национальному памятнику в Амстердаме.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Эммануэль Макрон выступит с речью, в которой выразит свое видение будущего Европы.

Брижит, как всегда, выглядела эффектно. На ней был синий ансамбль, состоявший из платья-футляра и пальто на золотистой молнии и с карманами на молниях. Длина миди прекрасно подчеркнула стройные ноги первой леди.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Обута она была в черные лакированные туфли на высоких шпильках. В руке Макрон держала черный клатч.

Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Брижит сделала аккуратную укладку и любимый макияж смоки-айс.

Напомним, первая леди Франции в элегантном образе total black посетила с королевой Норвегии Соней открытие выставки в Музее современного искусства в Париже.

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