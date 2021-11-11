Эффектно и оригинально: королева Максима выбрала интересный наряд для нового выхода

Король и королева Нидерландов продолжают свой государственный визит в Норвегию.
Вчера, 10 ноября король Виллем-Александр и его супруга Максима вместе с наследной принцессой Норвегии Метте-Марит принимали участие в норвежско-нидерландской конференции по оборонному сотрудничеству в Осло. Королева Максима в этот день блистала в синем полосатом платье, в тон которому была подобрана заколка и сумка. У кронпринцессы Метте-Марит был похожий наряд – синее платье и полосатая длинная жилетка.
Также королевская чета встретилась с королем Норвегии Харальдом V и королевой Соней, они вместе посетили семинар по правам человека, борьбе с языком ненависти и свободе выражения мнения в Библиотеке Дайхмана в Осло.
Позже Максима с супругом присутствовали на правительственном обеде, организованном премьер-министром Норвегии Йонасом Сторе и его женой Марит Слагсволд в Слот-Акерсхус.
А вечером королева Максима переоделась в голубое платье с золотыми кругами по всему периметру наряда, которое дополнила золотыми босоножками на высоких каблуках, золотым клатчем и платком, подобранным в тон платью. Бриллиантовые серьги, лаконичный вечерний макияж и красивая прическа завершали образ королевы-консорта.
Вместе с королевской четой Норвегии они посетили концерт виолончелиста Харриет Крайг в музее Munchmuseum в Осло.
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