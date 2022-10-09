Эффектное появление: премьер-министр Эстонии подчеркнула стройную фигуру платьем цвета манго

Кая Каллас появилась на саммите в наряде сочного оттенка.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас приняла участие в саммите ЕС в Праге.
Там политик продемонстрировала яркий аутфит. На ней было закрыто платье сочного мангового оттенка длины миди, прекрасно сидевшего на ее стройной фигуре. Воротник и манжеты наряда были интересного кроя. Талию она подчеркнула таким же поясом.
Кая сделала скромную прическу, макияж с розовой помадой и украсила уши лаконичными серьгами.
В таком эффектном луке премьер выделялась среди других политиков, которые предпочли классические темные цвета.
Напомним, в первый день саммита Каллас появилась в голубом платье миди с рукавами три четверти, которое скомбинировало с капроновыми колготами и белыми туфлями с круглыми носками.
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