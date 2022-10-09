Эффектное появление: премьер-министр Эстонии подчеркнула стройную фигуру платьем цвета манго

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас приняла участие в саммите ЕС в Праге.

Там политик продемонстрировала яркий аутфит. На ней было закрыто платье сочного мангового оттенка длины миди, прекрасно сидевшего на ее стройной фигуре. Воротник и манжеты наряда были интересного кроя. Талию она подчеркнула таким же поясом.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Кая сделала скромную прическу, макияж с розовой помадой и украсила уши лаконичными серьгами.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

В таком эффектном луке премьер выделялась среди других политиков, которые предпочли классические темные цвета.

Кая Каллас / Фото: Associated Press

Напомним, в первый день саммита Каллас появилась в голубом платье миди с рукавами три четверти, которое скомбинировало с капроновыми колготами и белыми туфлями с круглыми носками.

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