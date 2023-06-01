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Эффектные и элегантные образы президента Молдовы и премьер-министра Италии на саммите в Бульбоаке

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Эффектные и элегантные образы президента Молдовы и премьер-министра Италии на саммите в Бульбоаке

Майя Санду и премьер-министр Италии Джорджи Мелони на саммите в Бульбоаке / Фото: Associated Press

Сегодня главы государства и правительств встретились в замке Мими в Бульбоаке, Молдова.

Президент Молдовы Майя Санду приветствовала сегодня, 1 июня, на саммите Европейского политического сообщества глав государств и правительств.

Майя Санду(справа) / © Associated Press
Майя Санду(справа) / Фото: Associated Press

Мировые лидеры встретились в Молдове, чтобы еще раз обсудить совместные действия и выступить единым фронтом в поддержку Украины перед лицом войны, развязанной Россией.

Майя Санду и премьер-министр Италии Джорджи Мелони на саммите в Бульбоаке / © Associated Press
Майя Санду и премьер-министр Италии Джорджи Мелони на саммите в Бульбоаке / Фото: Associated Press

Майя Санду на мероприятии выступала в качестве принимающей стороны. Для такого важного события она выбрала довольно простой, но очень элегантный образ. Она надела платье цвета морской волны А-образного силуэта с асимметричным кроем в районе груди. Дополнила наряд Майя темно-синими замшевыми лодочками. 

Майя Санду и премьер-министр Италии Джорджи Мелони на саммите в Бульбоаке / © Associated Press
Майя Санду и премьер-министр Италии Джорджи Мелони на саммите в Бульбоаке / Фото: Associated Press

Не менее эффектно выглядела и премьер-министра Италии Джорджа Мелони. Она надела ярко-розовый брючный костюм и белую рубашку. 

Джорджа Мелони / © Associated Press
Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
142
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